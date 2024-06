"Parole perfette quelle della Meloni, in Pazza del Popolo, sulla parità sessuale, senza vittimismo, senza rivendicazioni e con l’atteggiamento del “pari a pari” con il quale ha risposto a De Luca nel silenzio della sua parte politica che avrebbe dovuto, attraverso la Schlein, congratularsi con la Meloni. Dunque la parità tra uomo e donna è meno importante delle differenze politiche. L’atteggiamento di distrazione della Schlein è una forma di ipocrisia e di incoerenza rispetto alle dichiarazioni a favore delle donne. La Meloni non voleva favori: si è conquistata parità e dignità.

Io l’ho ammirata non solo per il divertimento e il coraggio della battuta, ma perché mi ha ricordato mia madre nella quale ho imparato il rispetto per le donne che vuol dire semplicemente rispetto per le persone. Puoi anche polemizzare, ma sempre alla pari senza rivendicare la ridicola forza del maschio. La Meloni oggi l’ha spiegato perfettamente". Lo afferma Vittorio Sgarbi, candidato alle Europee nella lista di “Fratelli d’Italia” nella Circoscrizione Italia Meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.