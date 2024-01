“Udite, udite, il sottosegretario di Stato italiano ai Beni culturali è indagato per furto di beni culturali! Sembra una barzelletta eppure è l’amara verità, l’ennesimo caso che riguarda i membri del governo Meloni che trasforma l’Italia in zimbello internazionale. Vittorio Sgarbi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia con l’accusa di essersi appropriato di un dipinto del ‘600 che era stato rubato nel 2013. Tutto nasce da alcune inchieste giornalistiche de Il Fatto quotidiano e Report che hanno mostrato forti somiglianze nei dettagli delle due opere d’arte. Adesso tocca alla magistratura accertare se vi siano ipotesi di reato e quali siano le responsabilità del critico d’arte. Su questo nuovo sviluppo la Presidente Meloni e il Ministro Sangiuliano non hanno nulla da dire? Oppure per loro disciplina e onore che la Costituzione richiede per i membri di governo sono un optional? Per tutelare l’immagine dell’Italia il Sottosegretario Sgarbi si deve dimettere”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

