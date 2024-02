"Attualmente, non posso ancora considerarmi un ex sottosegretario. Ho annunciato le dimissioni, ma devo ancora discuterle con il governo. In questo momento, mantengo la posizione di sottosegretario alla Cultura, seppur con le dimissioni annunciate. Il percorso delle mie dimissioni sarà quindi ancora lungo", ha dichiarato Vittorio Sgarbi a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

Successivamente, Sgarbi ha reso pubblica una lettera indirizzata al premier Meloni, nella quale la invita a "verificare" eventuali altre "incompatibilità" presenti nell'esecutivo. Riguardo alla delibera dell'AGCM, ha espresso il suo dissenso annunciando l'intenzione di presentare ricorso al Tar. Inoltre, ha sottolineato la necessità di estendere l'indagine dell'Antitrust a tutte le istituzioni, chiedendo coerenza nei criteri applicati.