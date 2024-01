"Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, dopo essere stato segnalato all'Antitrust per vari affari e consulenze, adesso è indagato per un quadro rubato: avete compreso bene, tutti i dettagli sono stati forniti da un'inchiesta di Report e del Fatto Quotidiano. Ovviamente Sgarbi potrà difendersi, esporre le sue ragioni, ma qui la vicenda non è giudiziaria, è politica. E' compatibile con l'immagine dell'Italia e del governo italiano che un sottosegretario alla Cultura sia indagato per la vicenda di un quadro rubato? Mi chiedo ma in che mani siamo?". Così in un video pubblicato su X il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

"Il sottosegretario Sgarbi coinvolto nella vicenda di un quadro rubato. Il ministro Lollobrigida che ferma il treno dove vuole. La ministra Santanchè che viene a mentire in Parlamento. Il sottosegretario Delmastro che scambia con il suo coinquilino informazioni riservate e le rende pubbliche, pur riguardando queste informazioni temi come la sicurezza dello Stato e la lotta alla mafia. Ma io mi chiedo Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, dove sei? Che cosa fai?", continua l'ex premier.

"A livello internazionale ti inchini a tutte le istruzioni che vengono fornite da Washington, invii forniture militari dovunque ti venga richiesto. A Bruxelles ti sei piegata a Germania e Francia, hai accettato un Patto di Stabilità che strozza la crescita italiana negli anni a venire, ma anche in casa tua non riesci proprio a farti valere. Mi chiedo, ma i tuoi colleghi cosa devono fare per darti la forza di farli dimettere. Devono girare armati? Devono andare in giro a sparare? Giorgia Meloni se continui a fare così distruggerai l'immagine dell'Italia", conclude.