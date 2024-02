"Sono felice che la premier Giorgia Meloni ritenga corrette le mie dimissioni che confermo e attendo di consegnarle personalmente". Lo afferma in una nota l'ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, precisando di condividere quanto dichiarato dalla leader di FdI pur tuttavia sottolineando che le indagini dell'antitrust sono partite da lettere anonime e fatica "a credere che questo non possa avvenire per altri membri del Governo, esponendoci a una mattanza di delazioni".

Il critico d'arte auspica un incontro con la premier al fine di "valutare le compatibilità fra dimissioni ricorso, delle more del quale sarebbe forse più pertinente l'autospensione". Per quanto riguarda le dimissioni, evidenzia Sgarbi, "non ci ho mai pensato, come ho dichiarato, ma ho posto il problema procedurale del ricorso al Tar previsto nella stessa delibera dell'Agcom".