“Gli italiani potranno votare l’abrogazione della Legge Severino: per i sindaci è un’ottima notizia! Basti pensare che delle centinaia di procedimenti aperti per abuso d’ufficio solo meno di un caso su cento si conclude con una condanna definitiva. Inoltre, salvo rarissime eccezioni, l’amministratore locale che subisce una condanna in primo grado viene prosciolto nei successivi gradi di giudizio. Purtroppo però, attualmente, con la legge Severino basta il primo grado di giudizio per sospendere il sindaco dalle proprie funzioni per 18 mesi. Una norma che di fatto porta alle dimissioni dell’amministratore pubblico.

Un’ingiustizia inaccettabile, pensata in un momento di forte anti-politica e che punisce i sindaci che, nella maggioranza dei casi, lavorano unicamente per il bene delle proprie Comunità. Ricordiamo che per i cittadini le comunità locali sono il primo, più prossimo, diretto e a volte unico rapporto in termini di servizi essenziali. I sindaci della Lega si mobiliteranno per portare quanti più cittadini possibili ad esprimersi sui referendum Giustizia ammessi, strumento essenziale di democrazia diretta”.

Lo dichiara Stefano Locatelli, responsabile Enti-Locali della Lega e vice presidente nazionale di Anci.