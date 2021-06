“Manderemo a Salvini copia della lettera firmata che i parlamentari del Pd hanno scritto al ministro Speranza, con cui hanno chiesto e ottenuto deroghe agli spostamenti nelle aree transfrontaliere. E’ spudorato da parte sua vantare meriti su tutto, anche quando è risaputo che non ha toccato palla né messo bocca. Ringraziamo il ministro Speranza per aver accolto le richieste che sono venute, in primo luogo attraverso i parlamentari dei territori, da aree altrimenti penalizzate da restrizioni. Con il Dicastero della Salute il Pd ha sempre tenuto un dialogo stretto e costruttivo, al contrario di quanto fatto dalla Lega, che ha saputo solo mettersi di traverso. Quindi ora chiediamo almeno il pudore del silenzio”. Lo affermano le capogruppo alla Camera e al Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, replicando al leader della Lega Matteo Salvini, il quale rivendica al suo partito il merito della decisione del ministro Roberto Speranza di non prevedere test per chi abita entro 60 chilometri dal confine