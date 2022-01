“Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Gelmini, Speranza e Fedriga, si è giunti ad un documento che consente di avere una procedura uniforme per tutte le ASL, e garantire il corretto e regolare svolgimento del campionato. In attesa delle valutazioni del CTS, esprimo la mia soddisfazione per un risultato importante raggiunto attraverso l’ascolto delle esigenze del Mondo dello Sport”. Lo dice Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, a Tuttosport.