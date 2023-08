“De Luca intervenga subito per chiarire e risolvere la grave problematica che si è venuta a creare per l’inefficacia dei sensori per la misurazione della glicemia, forniti dall’Azienda farmaceutica Alpha Pharma”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando la denuncia arrivata dall’Associazione Diabetici della Campania.

“Moltissimi pazienti diabetici, infatti, hanno segnalato l’inutilità di tali sensori poiché non fornirebbero valori glicemici attendibili come si sarebbe riscontrato con la successiva comparazione effettuata con il metodo capillare dai medesimi pazienti diabetici. Alcuni di loro sono perfino dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Moscati per gravi ipoglicemie o per iperglicemie non rilevate dai predetti sensori. Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile e anche pericolosa - aggiunge Vietri - perché i sensori, a causa della loro inefficacia, non consentono di prendere decisioni terapeutiche corrette in merito alla esatta quantità di insulina da assumere da parte dei pazienti diabetici. D’altronde - come sottolineato dalla stessa Associazione - anche in altre regioni, come il Veneto, l’affidamento alla società Alpha Pharma dei prodotti in questione è stato annullato a causa della loro inadeguata qualità ed inefficacia dal punto di vista clinico e tecnico. Il governatore della Campania, dunque, si interessi subito della questione chiedendo delucidazioni e valutando nel caso anche una richiesta di risarcimento all’azienda fornitrice per il grave danno provocato alle strutture sanitarie e soprattutto ai pazienti diabetici campani” conclude la deputata di Fratelli d'Italia.