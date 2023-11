"Non farò più parte della Comm. Affari Costituzionali - Senato. Non l’ho deciso io, ma Matteo Salvini ed Enrico Borghi che non hanno avuto neanche il coraggio di dirmelo. La decisione mi è stata comunicata, con non poco imbarazzo, da una funzionaria di IV. Complimenti per lo stile…" Così tuona Maria Stella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, dopo l'estromissione a sorpresa dalla Commissione Affari Costituzionali-Senato.