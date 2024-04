"Finalmente dopo sette lunghi anni siamo arrivati all'assoluzione anche in Appello di Mario Cattaneo, perché anche a detta dei giudici di Milano che ne hanno disposto l'assoluzione" il fatto non costituisce reato".

Finalmente!

Ma faccio mie le parole di Mario Cattaneo, che nel frattempo è diventato mio amico, che ha commentato 'è finito un incubo durato sette anni'.

Ecco nel giorno in cui sono felice per Mario mi auguro che un simile incubo non tocchi ad un'altra brava persona costretta a difendere la sua famiglia, in casa propria, da malviventi con le peggiori intenzioni, e poi a finire per anni sotto processo.

Mando un grande abbraccio all'amico Mario, che in questi anni ho avuto il piacere di conoscere come uomo perbene, e di cui sono orgoglioso di essere sempre stato al suo fianco: questa sua seconda assoluzione, dopo quella in primo grado nel 2020, è una vittoria della giustizia e del buon senso, ma anche una vittoria della Lega che si è battuta in Parlamento per modificare la legge sulla legittima difesa per fare in modo che si difende in casa propria non debba finire sul banco degli imputati per sette anni. Questa seconda assoluzione di Cattaneo deve rappresentare un precedente per la nostra giurisprudenza, per evitare che chi si difende in casa propria debba restare per anni indagato e sotto processo".

Lo afferma il Sen. Roberto Calderoli