"Oggi la Commissione Finanze della Camera ha approvato il parere sul decreto delegato in materia di semplificazione e razionalizzazione della normativa sugli adempimenti fiscali, di cui sono relatore. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per un provvedimento che avvicina i cittadini al cosiddetto "Fisco Amico", costruendo un clima di confronto sereno e positivo che nel nostro Paese manca da tempo. Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a noi di Forza Italia e che rientra tra i primi punti programmatici del nostro partito e del governo.

Finalmente, l'iter è tracciato e potremo dare il via ad un sistema di norme che riducono o rimuovono gli oneri burocratici e snelliscono gli adempimenti richiesti. Stiamo ponendo le basi per un'Italia moderna in cui il rapporto tra Stato e cittadini si sviluppa sui binari della collaborazione". E' quanto dichiara in una nota il deputato Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze e relatore del decreto delegato sulla semplificazione della normativa sugli adempimenti fiscali.