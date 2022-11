Matteo Salvini ha annunciato di voler nuovamente querelare lo scrittore Roberto Saviano. E sulla vicenda è intervenuta la giornalista Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha scritto: "Intanto la querela di Salvini contro di me è stata archiviata. Naturalmente si è opposto all’archiviazione, giusto per impegnare un po’ i tribunali e sprecare denaro pubblico per cercare di zittire giornalisti e scrittori".

Intanto la querela di Salvini contro di me è stata archiviata. Naturalmente si è opposto all’archiviazione, giusto per impegnare un po’ i tribunali e sprecare denaro pubblico per cercare di zittire giornalisti e scrittori. pic.twitter.com/TDEB1MG42h — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 18, 2022