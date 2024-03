Il Ministero dell’Università e della Ricerca e le allieve e gli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ di Roma insieme per la Festa della donna. Prenderà il via da domani sulle reti RAI la campagna di comunicazione istituzionale per sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere.

‘Se fa male non è amore’: è lo slogan del breve video interpretato dai giovani attori della ‘Silvio d’Amico’. Un video che vuole essere un invito a cogliere in tempo i segnali di quella violenza che può anche arrivare alle conseguenze più estreme. Un messaggio che il teatro – e l’arte più in generale – riesce a trasmettere con efficacia e incisività.

I cambi improvvisi di personalità, gli abusi psicologici e fisici, lo squilibrio all’interno di una relazione, l’amore che sembra amore ma che amore non è perché, appunto, ‘Se fa male non è amore’. Il corto vuole parlare di violenza di genere in maniera coinvolgente, giocando sulle emozioni, ripercorrendo il turbinio delle situazioni, lasciando intuire, provando a far capire. Raccontando senza commenti ma con il solo, unico, accompagnamento della musica.

Il video è stato realizzato con scene riprese da diversi spettacoli, saggi ed esercitazioni portati in scena in questi ultimi anni dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia ‘Silvio d’Amico’. Il montaggio è del videomaker Carlo Fabiano. L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma è una delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che fanno capo al MUR.