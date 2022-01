Sulla scuola che riapre il 10 gennaio “penso sia fondamentale l'autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta è stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo". Lo dice all’Ansa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Per l’esponente leghista, di fronte all’aumento dei contagi "abbiamo davanti uno scenario che sarà un 'calvario' per la scuola, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax e nuove regole della Dad. Insomma quella della scuola rischia d'essere una falsa apertura".