In un'intervista a La Repubblica oggi, il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, esorta il governo a ripensarci sulla riapertura delle scuole - prevista per domani - affermando che "se le condizioni per aprire rimangono queste, senza ipocrisia: non siamo in grado di reggere. Il risultato sarà che da lunedì

avremo un sacco di classi in Dad, orari ridotti, ci trascineremo per una settimana e poi probabilmente si dovrà intervenire" dichiara.

Poi, rivolgendosi al Premier, Zaia sottolinea: "Non cerco la rissa. Evitiamo di andare in ordine sparso, ma la comunità scientifica deve pronunciarsi. Si

esprima il Comitato tecnico scientifico, non può non farlo su richiesta delle regioni" conclude.