Per combattere gli episodi di violenza in classe serve una soluzione prevedendo anche "forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole", tra queste "i lavori socialmente utili". Lo ha dichiarato Matteo Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, intervenendo a 'Italia-Direzione Nord' di scena al Palazzo delle Stelline di Milano.