"1 e 200 mila posti di lavori non coperti nel nostro paese, abbiamo uno spreco enorme di posti di lavoro perché non sempre il mercato del lavoro offre alle imprese delle formazioni adeguate".

Lo afferma il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a 24 Mattino su Radio 24.

"Dobbiamo agire non solo sull'orientamento ma anche far si che le scuole possano offrire un tipo di formazione che trova poi sbocchi concreti nel mondo lavorativo - spiega. Se la scuola di oggi non offre ai nostri giovani delle possibilità occupazionali, è quello su cui dobbiamo intervenire. Il resto la nostra scuola lo fa già bene".

Sulla sicurezza negli istituti, invece, il Ministro sottolinea: "Dobbiamo ragionare su come rendere le scuole più sicure, l'alternanza scuola lavoro è fondamentale, deve essere sicura, non è possibile pensare ad una formazione solo teorica. Il fatto di Rovigo - prosegue - mi spinge a dire che se io posso filmare l'insegnante e deriderlo sui social, vuol dire che noi stiamo cancellando una cultura del rispetto che invece dovrebbe partire dalla scuola".