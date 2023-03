"Credo da sempre nel libero confronto delle idee e mi rammarico che esso sia stato sacrificato in modo preventivo a spese degli studenti di un istituto superiore della Lombardia, una delle regioni più avanzate d’Europa proprio per la sua peculiare capacità di accogliere e valorizzare le differenze, dando spazio al contributo di tutti. Con la loro protesta, gli studenti del Calvino di Opera hanno scritto oggi una bellissima pagina di democrazia, esponendosi con forza e con coraggio contro la censura e per la libertà di espressione nelle scuole. Ritengo il confronto con i giovani fondamentale per l’attività politica. Per questo non mi sottraggo mai agli inviti che ricevo dagli istituti scolastici del territorio e ho il piacere di incontrare ogni anno centinaia di studenti, accompagnati da presidi e docenti, nelle sedi di Strasburgo e Bruxelles: già 300 nei primi tre mesi di quest’anno, ai quali nel prossimo mese di aprile se ne aggiungeranno altri 200. Incontri che non sono mai stati definiti inopportuni, ma, a differenza di quanto avvenuto oggi, sono stati promossi e valorizzati dalle dirigenze scolastiche e dai relativi corpi docenti, quali momenti formativi importanti per gli allievi, futuri cittadini d’Europa".

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, ha commentato la manifestazione indetta questa mattina da circa 250 studenti dell’Istituto Agrario Italo Calvino di Opera (MI), per protestare contro l’annullamento dell’incontro promosso dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto sul ruolo dei giovani in Europa, a cui l’esponente lombarda era stata invitata a portare la propria esperienza.