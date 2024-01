"Siamo sempre stati vicini agli studenti e alle loro richieste di confronto. Protestare è lecito, ma non si manifesta il proprio dissenso danneggiando istituti scolastici come nel caso del Liceo Tasso, dove studenti hanno divelto le porte, forzato la cassaforte e sono entrati negli uffici di presidenza. Giusto che chi adotta questo atteggiamento sia sanzionato con il 5 in condotta. Mai dimenticare che la scuola è prima di tutto educazione e insegnamento delle regole. Assurdo che le anime belle della sinistra, che per anni non hanno preso le distanze neanche dai centri sociali quando incitavano all’odio e alla violenza, non la pensino così”.

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.