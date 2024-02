“Dinanzi alle scelte sempre più scellerate dell'Unione Europea, la Lega si impegna al fianco degli agricoltori e delle famiglie italiane contro

i regolamenti della UE che consentono la commercializzazione dei prodotti a base di farina di insetti, grilli e locuste anche in Italia. Dobbiamo difenderci da questi obblighi, ragion per cui ho depositato una risoluzione in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, con cui si chiede il divieto assoluto di utilizzare prodotti a base di farina di insetti e altre porcherie simili nelle nostre mense scolastiche. La scuola esercita la sua funzione educativa anche attraverso la ristorazione scolastica, che rappresenta il luogo privilegiato per l’educazione alimentare. Che se le mangino a Bruxelles certe schifezze. La Lega non tollera che sulla tavola, a pranzo, bambini di 6 anni possano trovare insetti e grilli".

Così in una nota il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura della Camera dei Deputati.