“Stupiscono le parole di Simona Malpezzi, che per replicare al ministro Valditara utilizza esattamente le posizioni del ministro Valditara.

Malpezzi afferma ‘tutti i percorsi scolastici devono avere la stessa dignità, la scuola deve aiutare i ragazzi a scoprire i loro talenti, qualunque professione scelgano di fare’. Il Ministro Valditara, a novembre affermava: ‘sull'istruzione tecnica e professionale che si gioca il destino industriale di un paese’, un canale formativo ‘di serie A, come voi già siete’. Non solo: ha ribadito l’esigenza del sostegno ai giovani ‘nella decisione sulla scelta del percorso di studi’ invitando ad ‘ascoltare con pazienza, intelligenza e profondità i ragazzi per scoprire i loro talenti’. Inoltre, quanto alle professioni, sin dai primi giorni del mandato il ministro ha rivendicato l’esigenza di sbloccare l’ascensore sociale per permettere alle persone di realizzarsi indipendentemente dalle condizioni di partenza. Praticamente Malpezzi conviene con Validtara. Le manca solo la tessera della Lega”.

Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo Commissione Cultura, Scienza e Istruzione.