“Le parole della Littizzetto sul mondo della scuola lasciano a dir poco basiti. ‘Se un professore riesce a essere empatico, allora non gli sparano con la pistola ad aria compressa’, questo ha dichiarato la musa ispiratrice di Fabio Fazio. Quindi, secondo lei, i docenti che negli anni hanno subito pestaggi, aggressioni, umiliazioni - spesso pubblicate sui social -, insulti per aver svolto il loro dovere di educatori-insegnanti, non sono vittime ma carnefici istigatori. È andata così in onda l’arroganza e la banalità di una radical chic pagata anche grazie ai soldi versati sul canone Rai da tutti gli italiani, docenti compresi”.



Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo Lega in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.