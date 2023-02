"In merito alla nuova rete delle scuole, riforma legata al PNRR e concordata con L'UE da Draghi, PD e M5S raccontano da giorni menzogne sul pericolo dello sgretolamento della scuola pubblica che a dir loro sarebbe causata dell'autonomia differenziata. Niente di più falso. La riforma non prevede chiusure di plessi ma interviene sul calcolo del contingente di dirigenti scolastici e dirigenti amministrativi da assegnare a ogni regione. Grazie all'intervento del Ministro Valditara, in sede di attuazione della riforma legata al PNRR, la flessibilità delle regioni aumenterà. Esempio pratico: oggi un Istituto con 500 alunni non potrebbe avere né un dirigente scolastico né un dirigente amministrativo mentre con la nuova norma una regione potrebbe assegnarglieli, a condizione che poi si vada in compensazione nel calcolo con altre autonomie scolastiche con più studenti iscritti, caso questo molto frequente. Non ci sarà alcuna chiusura di scuole, cambierà solo la personalità giuridica: si potrà infatti passare da una scuola autonoma, ma con un dirigente reggente, ad una sede distaccata di scuola autonoma ma con un dirigente titolare. Per l'utenza non cambierà assolutamente nulla e le regioni potranno bilanciare come vorranno, grazie ai correttivi voluti dal Ministro Valditara. Ecco perché l'impugnazione della nuova rete scuole alla Corte Costituzionale da parte delle regioni a guida centrosinistra è strumentale. In attesa di leggere i ricorsi è utile soffermarsi sulle delibere, che nel caso della Regione Emilia-Romagna presentano, secondo quanto riportato da alcune riviste specializzate di settore, un quadro inquietante poiché prevedono l'impugnazione del comma 561 della legge di bilancio, che assegna 150 milioni per l'anno 2023 alla valorizzazione del personale scolastico. Competenza questa statale e oggetto di contrattazione nazionale che l'Emilia-Romagna a guida PD vorrebbe cancellare. Chissà cosa ne pensano dalle parti della Cgil".

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione Rossano Sasso.