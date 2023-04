“Conte che straparla di 4 miliardi di tagli alla scuola dimostra di non saper leggere nemmeno il bilancio dello Stato. Perché per i prossimi tre anni il Governo ha stanziato 1,8 miliardi di euro in più. Alle menzogne che i pentastellati mettono in circolazione pur di attaccarci, rispondiamo con i fatti e con le risorse che grazie al lavoro del ministro Valditara e della Lega saranno impiegate per una scuola più tecnologica, innovativa e all’altezza delle sfide che ci attendono. Conte eviti, nel suo interesse, di parlare di scuola: è ancora vivo il ricordo dei milioni di euro sperperati nei banchi a rotelle. Ad ogni modo, la prossima volta si documenti bene”.

Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in Commissione Istruzione.