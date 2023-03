“La Lega al Governo semplifica e accelera le procedure per aumentare l’offerta educativa su tutto il territorio nazionale. Il fondo di quasi 660milioni di euro, fortemente voluto dal ministro Valditara, per il 'Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura', previsto nel PNRR, va proprio in questa direzione. Riqualificazione e costruzione di nuove strutture significa soprattutto maggiori servizi per le nostre famiglie. Bene così”.

Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.