“Positiva l’approvazione in Cdm delle nuove misure sulla scuola e sugli esoneri dall’insegnamento per i vicepresidi. Un tema, questo, sul quale la Lega, in primis la collega Giovanna Miele, si è ampiamente spesa da tempo a tutela di studenti e del personale docente e scolastico. Non si chiudono i plessi, si armonizzano e si riorganizzano le gestioni amministrative delle scuole, si ottimizza la rete scolastica nazionale, e si rende possibile la facoltà di richiesta di esonero o semiesonero dei docenti delle istituzioni scolastiche in reggenza: parliamo di una misura con cui si stanziano risorse dedicate e che permetterà nuove assunzioni di personale proprio in sostituzione dei vicepresidi esonerati dal servizio. Ci siamo spesi attivamente per rendere un intervento previsto dal PNRR, chiesto dall’Europa, adeguato e rispettoso delle esigenze della nostra scuola. Un impegno concreto, l’ennesimo portato avanti dalla Lega e dal ministro Valditara, con il quale restituiamo dignità e il ruolo che spetta a questa istituzione, ai docenti e per garantire una istruzione migliore e più efficace ai nostri giovani”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione Rossano Sasso.