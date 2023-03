“Grazie all’ottimo lavoro del ministro Valditara e della Lega, firmata l’integrazione che prevede 300 mln in più per gli stipendi del comparto Istruzione e Ricerca. Come promesso: detto, fatto. Un segnale importante che sottolinea la concretezza e la passione che sempre ci contraddistingue quando si parla di scuola. I giovani sono importanti per il paese e ogni investimento su di loro è un investimento sul futuro dell’Italia”.



Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso.