“Oltre 250 milioni di euro in più per la scuola in legge di bilancio grazie alla Lega. Spiace per Pd e M5S che parlavano di tagli alla scuola, ma grazie alla Lega in legge di bilancio abbiamo 50 milioni di euro in più che serviranno per prorogare i contratti dell'organico aggiuntivo dei collaboratori scolastici, degli assistenti tecnici ed amministrativi, 40 milioni di euro per proseguire gli interventi in supporto degli studenti con Agenda Sud, 84 milioni di euro per il docente tutor nel 2024 e nel 2025, 78,8 milioni di euro per il piano nazionale di formazione del personale docente, 3,7 milioni di euro per i dirigenti scolastici. Numeri importanti, dati concreti che insieme al Ministro Valditara abbiamo cercato e ottenuto con successo. Per la Lega la Scuola è fondamentale ed è al centro della nostra azione politica e di governo".

Così in una nota il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione.