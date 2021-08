"Siamo costantemente in contatto col ministero dell'Istruzione per le pesanti criticità manifestate dal sistema Polis Istanze On Line. Si sta valutando la praticabilità della richiesta - praticamente unanime - di proroga dei termini delle operazioni propedeutiche alla nomina del personale scolastico, almeno fino alla mezzanotte di lunedì 23 agosto". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.