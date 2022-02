"Riproporremo nel decreto Sostegni ter la norma che garantisce già quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. La cantonata presa da Azzolina, che ha stoppato l'approvazione del provvedimento nel Milleproroghe, può infatti costare lo slittamento di un anno dell'aggiornamento a oltre 700 mila docenti". Lo annuncia il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, che spiega: "La riformulazione di un emendamento al Milleproroghe, che avevo personalmente concordato con il ministro dell'Istruzione, prevedeva che non ci fossero ritardi anche se non dovesse concludersi in tempo l'iter del nuovo regolamento. Azzolina e i grillini hanno capito il contrario, confusi probabilmente da un paragrafo aggiunto da una "manina" all'ultimo momento (di cui non sapeva nulla nessuno) che escludeva le graduatorie ad esaurimento. Risultato: il M5s ha votato contro, convincendo pure parte del Pd, mandando sotto la maggioranza. Peccato perché la questione delle graduatorie ad esaurimento era assolutamente risolvibile, visto che dalle dichiarazioni è condiviso trasversalmente che l'aggiornamento - conclude Pittoni - sia accessibile a tutti".