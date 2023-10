"Se c'è qualcuno che inneggia ad Hamas commette un grave errore e dimostra soprattutto un'enorme ignoranza nella questione mediorientale. Se a farlo sono degli studenti, il dovere del ministro non è invocare il carcere, ma capire come il compito della scuola sia anche e soprattutto educare a comprendere questioni così complicate. Di fronte ad aggressioni terroristiche come quelle di Hamas bisogna essere netti nella condanna e nella solidarietà a chi è colpito". Lo dichiara il deputato Pd Matteo Orfini.