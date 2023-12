"Noi non vogliamo entrare in questa polemica, che sembra sia un pretesto per attaccarci su tutti i fronti. Così come abbiamo rispettato prima la scelta di Valditara la rispettiamo anche adesso. Auspichiamo che ci sia un dibattito vero e approfondito sulle tematiche relative alla questione del rispetto per le donne e che sia un dibattito anche tra impostazioni culturali diverse. Su questo speriamo che si riduca il livello dello scontro, che si torni ad ascoltarsi e a dialogare". Così al Gr Radio Rai il vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.