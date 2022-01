Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi spiega al Tg1 che l'obiettivo delle misure adottate ieri "è tornare nelle aule in presenza e sicurezza".

“Per i piccolissimi, da 0-6, sappiamo che non c'è vaccino - aggiunge Bianchi - quindi è necessario proteggerli al massimo, i bambini tra 5 e 11 anni hanno raggiunto l'11% di tasso di vaccinazione, i ragazzi più grandi invece sono molto più avanti, quasi l'84% ha ricevuto la prima dose e il 75% ha già ricevuto la seconda. Abbiamo ritenuto per i bimbi tra i 5-11 anni nel caso di un secondo contagio in una classe di far scattare immediatamente la didattica a distanza. Diversa è la situazione dei ragazzi più grandi dove bisogna solo completare l'opera di vaccinazione''.