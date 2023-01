“Le reazioni scomposte di sinistra e sindacati sul convegno ‘Pnrr: piano scuola 4.0’ denotano totale malafede. Un'iniziativa dove non c'è stato un appello al voto, dove non ha parlato alcun candidato, ma si sono messe in risalto le potenzialità e il lavoro svolto dagli istituti del capoluogo. Le scolaresche, impegnate nel coro di benvenuto riservato al Ministro dell’Istruzione e la cui ‘divisa’ era una maglia con il nome della scuola, erano presenti in rappresentanza degli istituti che a Latina e provincia si sono resi protagoniste per le iniziative che hanno realizzato grazie all’impegno del loro gruppo docenti e dirigenti.

Una iniziativa, lo ricordiamo ai mistificatori di sinistra, che con orgoglio ho organizzato come parlamentare della Repubblica e componente della commissione istruzione, e alla quale ho ritenuto opportuno invitare il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il sottosegretario Claudio Durigon.

Nel convegno nessun riferimento è stato fatto alla politica né tanto meno alle prossime consultazioni elettorali regionali né tantomeno alcun candidato ha preso parola o è intervenuto durante i lavori.

Peccato che qualcuno scelga l’oltranzismo cieco e arrivi finanche a strumentalizzare i bambini accostando la presenza degli alunni ai ‘balilla’, ma non abbia detto una parola nel 2018 sulla passerella per l'allora presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presso l'Isiss Teodosio Rossi di Priverno, in provincia di Latina, sotto la regia del preside-sindaco del Pd, Anna Maria Bilancia. Stesso silenzio che abbiamo registrato dopo che, ad esempio, Zingaretti, da candidato al parlamento, abbia tenuto conferenze stampa in sedi istituzionali, e per questo venendo condannato da Corecom e AgCom, o la stessa mancata indignazione della Cgil verso una sua rappresentante candidata capolista del polo progressista proprio alle prossime Regionali. Lezioncine di morale, da questi indignados per proprio tornaconto personale, non ne accettiamo”.



Così il deputato della Lega, Giovanna Miele, in una nota.