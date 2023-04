"L'Istituto Tullio Buzzi di Prato è un'eccellenza del nostro territorio: da quando è nato fornisce tecnici e operai specializzati per l'industria pratese, in una simbiosi tra scuola e mondo del lavoro che dovrebbe essere presa a esempio. Un istituto nato nel 1886 con il nome Regia Scuola per le Industrie Tessili e Tintorie ma oggi ancora al passo con i tempi e innovativo, sempre all'avanguardia, sempre in grado di adeguare l'offerta formativa ai bisogni del territorio e delle industrie. Doveroso rimarcare, inoltre, l'impegno per la sostenibilità e l'ambiente, da sempre parte integrante della filiera del tessile pratese. I nostri istituti sono un modello da conoscere, sostenere e rilanciare, sia perché offrono prospettive concrete di occupazione sia perché aiutano le nostre imprese, come quelle del distretto". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che domani venerdì 21 aprile ore interverrà all'evento "Gli Istituti Ottocenteschi di Istruzione tecnica per la moda, testimoni d'innovazione del manifatturiero italiano".