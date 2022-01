“Nessun passo indietro sulla dad. Le famiglie che hanno vaccinato i propri figli si sentirebbero tradite dal Governo se i ragazzi non tornassero in classe come è giusto che sia. Anche io ho vaccinato le mie figlie perché credo nella scienza e ho fiducia nelle Istituzioni. Non possiamo tornare sui nostri passi. Certo il virus corre, ma con i vaccini e le giuste attenzioni come l'utilizzo delle mascherine ffp2, il distanziamento, l’areazione si potranno mantenere le scuole aperte senza difficoltà. I nostri figli hanno avuto due anni difficili, la loro quotidianità è stata stravolta, non possono pagare eventuali ritardi della politica. Il 10 gennaio è necessario che si torni in classe con prudenza e nel rispetto delle regole. Non possiamo dare segnali che vanificherebbero la fiducia che tutti hanno avuto nella scienza e nel Governo. Ciò che mi aspetto sono parole chiare affinché la scuola resti aperta”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.