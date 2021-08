"La maggioranza dei docenti e personale scolastico è già vaccinata. Quindi chi ancora ha scelto di non farlo sta deludendo le aspettative circa la propria funzione. Per superare davvero la dad bisogna essere sicuri di rientrare in presenza e si è sicuri solo con la vaccinazione". Lo ha dichiarato a Tg2 Post Valeria Fedeli, senatrice del Partito Democratico. Inoltre, aggiunge l'ex ministro dell'Istruzione, "essere vaccinati è un dovere e una responsabilità di tutto il personale della scuola. Non si oppongano ostacoli organizzativi. Non possono esserci giustificazioni a ulteriori ritardi all’apertura in presenza e in sicurezza".