"Le critiche di Elly Schlein al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara si commentano da sole. La segretaria del Pd critica il ministro accusandolo di voler creare una scuola che 'controlla e classifica' ma le sue parole rivelano un pregiudizio ideologico che ignora la verità dei fatti. Spiace che la Schlein non sappia, o finga di non sapere, che nella riforma della valutazione degli studenti di scuola primaria non si elimina affatto la descrizione del percorso umano e pedagogico dei bambini, come ha ribadito bene il ministro Valditara, ma anzi verrà rafforzata con giudizi più sintetici e chiari a vantaggio di tutti, insegnanti e soprattutto famiglie. Un conto è il confronto politico e la difesa delle proprie idee, un conto è attaccare in maniera preconcetta, ignorando la verità dei fatti".

Così in una nota Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e capogruppo di Fi in Commissione Cultura della Camera.