"La leggerezza con cui il ministro Valditara ha gestito la nomina delle esperte del progetto promosso dal suo ministero di educazione al rispetto, esponendo le persone coinvolte, come Paola Concia, agli attacchi della sua stessa maggioranza, ne dimostra l'approssimazione e conferma la necessità di affrontare in modo strutturale la questione dell'educazione all'affettività nelle scuole, rivolta agli e alle studenti di ogni ordine e grado di scuola. In questo campo, più che in altri, le cose non si improvvisano”. Lo dice la senatrice Cecilia D’Elia, capogruppo del Pd nella Commissione scuola e portavoce nazionale delle Democratiche.