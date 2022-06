"L'Italia è strana, siamo sempre pronti a criticarci con ferocia anche se abbiamo affrontato come nessun altro il problema del contagio basandoci sulla reciproca responsabilità. E la mascherina è un atto di rispetto reciproco, si toglierà quando riterremo che il nostro vicino sia sicuro". Cosi' il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, oggi a Bergamo per la chiusura dell'anno scolastico. "La democrazia c'è solo quando il mio vicino ha lo stesso mio diritto", ha aggiunto assicurando che il ministero "sta già pensando al nuovo anno. Non sarà facile ma lo affronteremo insieme come abbiamo sempre fatto".