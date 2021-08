"Abbiamo un set di regole chiare, che abbiamo ovviamente dato seguendo le indicazioni del Cts; indicazioni che dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un Green pass sono dentro la scuola" invece "coloro che non hanno un Green pass ovviamente saranno sospesi". Lo ha dichiarato Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, precisando che scatterà la sospensione per gli operatori scolastici sprovvisti di Green Pass.