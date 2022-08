"Stiamo lavorando perché anche quest'anno, come l'anno scorso, ma mai in passato, all'inizio delle scuole tutti i docenti siano al loro posto", dichiara il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da 'Il Sole 24 Ore'. "Dopo i 60mila dello scorso anno, stiamo assumendo i nuovi docenti previsti per quest'anno e stiamo completando le procedure concorsuali in corso", riporta il ministro, il quale ricorda che "con le nuove procedure approvate dal Parlamento, il Pnrr ci chiede di assumere ulteriori 70mila docenti entro il 2024". Molti i supplenti, ma il loro numero, precisa Bianchi, "va commisurato all'intero organico docente, che si attesta a 800 mila insegnanti, fra posti comuni e di sostegno, e comprende anche una quota fisiologica dovuta ad assenze, distacchi e comandi presso altre amministrazioni".

