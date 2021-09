Intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità a Bologna, Patrizio Bianchi ha fatto il punto sulla situazione scolastica, prossima alla riapertura ormai imminente. A tal proposito sottolinea il ministro dell'Istruzione: "La scuola lunedì comincerà e resterà aperta, lo prometto: questo è l'impegno di tutto il governo. Il governo l'ha già promesso quando con il decreto del 6 agosto ha detto esplicitamente che, per la salute psicofisica dei ragazzi, la scuola resterà aperta".

Personale scolastico - "Siamo al 93% del personale scolastico vaccinato, con una prova di responsabilità che non ha dato nessun altro settore in Italia e siamo a quel livello anche con i ragazzi. La scuola ha reagito in un modo che sta dando insegnamento a tutto il Paese".

Nuove assunzione - "Abbiamo avviato il concorso straordinario e quest'anno per la prima volta gli incarichi annuali sono stati conferiti a settembre e non in ottobre". Al momento si registrano 58mila e 900 assunzione in ruolo.

Riapertura - Mantenere aperte le scuole "non è una promessa, ma un impegno di tutto il governo, c'è differenza. Questo è un impegno che l'esecutivo si è preso nel suo insieme".