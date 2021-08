"Si potrà derogare alle lezioni in presenza solo in casi eccezionali e in ogni caso solo sul caso specifico, non più sull'intero territorio regionale". Lo ha affermato Patrizio Bianchi al termine del Cdm sul nuovo dl per il Green Pass. Il ministro dell'Istruzione ha poi annunciato che saranno investiti "quasi 2 miliardi per la riapertura".