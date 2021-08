“La didattica, da settembre, sarà assolutamente in presenza”. Lo ha detto a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite di Timeline.

“Devo ringraziare - ha aggiunto - gli insegnanti e il personale della scuola che si è già vaccinato. Il personale scolastico ha dimostrato, più di ogni altro comparto, di essere stato pronto alla vaccinazione: stiamo parlando del 90% su base nazionale. Quindi l’intervento del Green pass riguarda quella quota aggiuntiva, da cui però non dobbiamo considerare tutti coloro che per motivi di salute o personali non si possono vaccinare. Mi sembra importante questo. Il 90% del personale scolastico è già in possesso del Green pass, e poi c’è una parte che, di fatto, non deve farlo perché non è nella condizione di poterlo fare. Per coloro che rimangono vi è ovviamente la disponibilità, oltre la vaccinazione, del tampone”.

“Il Green pass - ha concluso - è una misura proprio a tutela dei più fragili, oltre che di tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze: coloro che non si possono vaccinare verranno tutelati dal fatto che tutti gli altri o sono già vaccinati o dimostreranno di essere sostanzialmente negativi al test”.

“Come Governo abbiamo investito, non da oggi ma dalla primavera, un miliardo e 952 milioni per la riapertura, quindi non ci presentiamo assolutamente come gli anni passati ma in maniera sostanzialmente diversa”. Così a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite di Timeline.

“Abbiamo chiuso lo scorso anno, cosi’ difficile, - ha proseguito - facendo fare a più di un milione di studenti l’esame in presenza. Abbiamo fatto un estate in cui abbiamo investito moltissimo per tenere aperte le scuole, per recuperare quella socialità che è la parte più delicata. Abbiamo investito e stiamo investendo 400 milioni per il personale aggiuntivo, proprio per il recupero delle competenze. Abbiamo investito 350 milioni per le scuole statali più 60 milioni per le scuole paritarie, per tutti quegli strumenti che possano garantire la sanificazione dei luoghi”.

“In più abbiamo investito - ha concluso - in maniera massiccia proprio sui trasporti. Con il collega Giovannini abbiamo lavorato in modo che i trasporti fossero coerenti con i bisogni dell’apertura di settembre: questo lo stiamo facendo insieme con i Prefetti, e quindi a livello territoriale e locale è già in movimento da tempo la macchina della riapertura”.

Per quanto riguarda le classi numerose “devo ricordare che a livello nazionale, su tutti gli ordini di scuole, queste rappresentano meno del 3% del totale delle classi. Queste sono più numerose, essenzialmente, negli istituti tecnici e negli istituti superiori delle grandi aree metropolitane, quindi i ragazzi più grandi, su cui stiamo intervenendo con un programma specifico”. Lo ha detto a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite di Timeline.

“Su questo - ha proseguito - , oltre ai 400 milioni che verranno dati in particolare per il personale per le classi più numerose, abbiamo dato altre risorse ingenti: 270 milioni diamo agli enti locali, che sono i proprietari degli edifici, perché possano intervenire ulteriormente rispetto a quanto già fatto l’anno scorso, e abbiamo progetti didattici aggiuntivi essenzialmente per i ragazzi delle quinte, quindi che faranno la maturità, e delle terze che faranno gli esami delle medie

“Mai più didattica a distanza? Con questo atto, dopo aver visto una distanza sostitutiva, surrogatoria della presenza, abbiamo detto che si torna in presenza. E’ una scelta forte, anche coraggiosa che ha fatto il Governo. Però è una scelta, credo condivisibile, che vedo dietro tante famiglie, tanti ragazzi e soprattutto tutte le nostre scuole. Per il bene dei nostri ragazzi torniamo in presenza, questa è la nostra scelta”. Lo ha detto a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite di Timeline

“Il numero degli insegnanti vaccinati è in realtà sottostimato. Infatti oggi abbiamo un dato dell’85,6%, che sconta però quattro Regioni: Liguria, Sardegna, Sicilia e Calabria. Parlando con le autorità regionali, loro mi dicono che avevano fatto tantissime campagne di vaccinazione, open days, sostanzialmente rilevando più l’età che non l’appartenenza professionale. Per cui sono convinto anche io che non siamo all’85,6%: stiamo rivendendo tutti i numeri e siamo secondo me sopra il 90%”. Così a Sky TG24 Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, ospite di Timeline.