Importanti novità per il mondo dell'istruzione con l'approvazione della Manovra. Lo annuncia il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: "In Cdm abbiamo approvato importanti misure che riguardano anche il mondo dell'istruzione. Prevediamo oltre un miliardo per il funzionamento di nidi e scuole dell'infanzia. Al ministero stiamo lavorando rapidamente all'attuazione del Pnrr. Abbiamo risorse e riforme importanti in campo. La scuola resta al centro", ha dichiarato a tal proposito.