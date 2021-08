Al momento "sono stati già immessi in ruolo più di 42mila insegnanti". Lo annuncia Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in un post su Facebook: "Siamo all'11 agosto e, negli anni passati, in questo periodo, spesso le operazioni dovevano ancora cominciare. Possiamo dire di aver immesso in ruolo quasi il doppio degli insegnanti assunti lo scorso anno a fine procedure. Stiamo coprendo migliaia di cattedre vuote".