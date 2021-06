“Il report di Save the Children sulla povertà digitale dei ragazzi italiani dopo un anno scolastico vissuto soprattutto in Dad è la fotografia di un disagio che se non superato rischia di generare nuove disuguaglianze.

Quasi uno studente su tre non riesce a scaricare un file, e più di uno studente su tre non sa utilizzare un browser per l’attività didattica. Ma il dato più allarmante è l’incapacità di quasi la metà dei ragazzi di riconoscere una fake news sull’attualità: questo chiama in causa anche le carenze formative della scuola, acuite dal lungo periodo di solitudine e di lezioni a distanza. Il Pnrr, in questo senso, prevede sia supporti per le famiglie che un salto di qualità dal punto di vista delle competenze digitali nella formazione dei docenti. Ci vorrà tempo, ma la strada è finalmente quella giusta”.



Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.