"Forza Italia sostiene convintamente la scelta dell'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi che, con propria Delibera Regionale, ha aderito alla sperimentazione delle Filiere Tecnologico Professionali di cui al Decreto Ministeriale del 7.12.23 che anticipa i contenuti del Disegno di Legge S.924 recentemente approvato in Commissione Cultura al Senato. Con questo Atto, Regione Lombardia investe, ancora una volta, sulla formazione scientifica e tecnologica dei giovani degli Istituti Secondari Superiori ed, in particolare, su coloro che si iscrivono all'Istruzione e Formazione Professionale lombarda (IeFP) che vanta 107 strutture formative accreditate dalla Regione e coinvolge quasi 70mila giovani." Dichiara Valentina APREA, Responsabile del Dipartimento Nazionale Istruzione di FORZA ITALIA ed aggiunge: "La sfida che la Delibera Regionale, fortemente voluta dall'Assessore Tironi, consiste nell'ulteriore qualificazione in chiave europea di tutti i percorsi scientifici, tecnologici e professionali attraverso reti orizzontali e Campus che andranno a ricomprendere, non solo tutti i percorsi secondari del Sistema lombardo, ma anche soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro e delle professioni e della Ricerca, che contribuiranno ad integrare ed ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali attraverso raccordi di sistema e la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti delle imprese per l'acquisizione di competenze trasversali e tecniche.

A livello verticale, poi, le nuove Filiere tecnologico-professionali lombarde saranno caratterizzate dalla pari dignità dei diversi percorsi formativi, dalla quadriennalità dei percorsi che dovranno essere unitari, graduali e continui, lungo tutto il percorso della formazione professionale ed infine dall'accesso diretto agli ITS Academy, dopo il quarto anno di scuola superiore (4 +2), coerenti con il percorso di formazione superiore.

In particolare, Regione Lombardia, che ha negli anni creduto ed investito nel canale regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) contribuisce ora, con questa sperimentazione, a realizzare una filiera formativa professionale di stampo realmente europeo che valorizza e riconosce la cultura del lavoro e dell'apprendistato.

Forza Italia, conclude Valentina Aprea, considera per queste ragioni l'attuazione di questa sperimentazione la risposta più efficace, sia per formare le nuove generazioni alle sfide delle trasformazioni in atto (digitale e dello sviluppo sostenibile) che per soddisfare le sempre più pressanti richieste del settore produttivo regionale di nuovi profili professionali".